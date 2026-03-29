Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Lukaku tornerà a Napoli martedì? Il belga ha già deciso: cosa succederà

di
Lukaku tornerà a Napoli martedì? Il belga ha già deciso: cosa succederà
Lukaku multato dal Napoli per la doppia seduta saltata a Castel Volturno. Foto: ANSA
Romelu Lukaku in azione con maglia Napoli, multato per assenza allenamenti

Romelu Lukaku ha saltato la doppia seduta a Castel Volturno e il Napoli non lascia passare inosservato: multa immediata per l’attaccante belga, rientrato dagli impegni con la nazionale. Secondo quanto rivela Tuttosport, non si tratta di un vero braccio di ferro tra il club e il giocatore, che martedì dovrebbe rientrare a Castel Volturno.

Lukaku e il Napoli: martedì arriva la resa dei conti

La giornata di martedì rappresenta il vero banco di prova. Antonio Conte torna a guidare personalmente gli azzurri e gli allenamenti riprenderanno in vista del big match contro il Milan. Se Lukaku dovesse mancare di nuovo, il Napoli è pronto a escalare con provvedimenti ben più severi: esclusione dalla rosa e conseguenze ancora più pesanti. Il belga conosce perfettamente il rischio che corre.

Romelu Lukaku con il pugno chiuso durante una partita del Napoli
Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli. Foto: SpazioNapoli

Tuttavia, le ultime indicazioni suggeriscono uno scenario diverso. Tutto lascia pensare che Lukaku sarà presente martedì, evitando così un’escalation che nessuno dei due vuole davvero. La comunicazione tra il giocatore e il club procede attraverso Manna e Pastorello, che lavorano per ricucire lo strappo. Non è una rottura definitiva, ma una tensione che richiede una risposta concreta.

Il ritorno di Conte e la prova del nove

L’assenza di Lukaku dalle sedute arriva in un momento delicato: il Napoli prepara una sfida cruciale contro il Milan e ha bisogno di tutta la rosa a disposizione. Conte non tollera distrazioni e il belga lo sa. La situazione non è ancora drammatica, ma il messaggio del club è arrivato forte e chiaro attraverso la multa. Chi non rispetta gli impegni paga, punto.

Se Lukaku sceglie di tornare martedì e di allenarsi regolarmente, la vicenda si chiude. Se continua ad asssentarsi, il Napoli ha già tracciato il confine: esclusione dalla rosa e possibili azioni legali per danni d’immagine. Il belga ha già fatto la sua scelta, almeno secondo le voci che circolano negli ambienti napoletani. Ora resta da vedere se la confermerà.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie