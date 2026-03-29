Lukaku tornerà a Napoli martedì? Il belga ha già deciso: cosa succederà

Romelu Lukaku ha saltato la doppia seduta a Castel Volturno e il Napoli non lascia passare inosservato: multa immediata per l’attaccante belga, rientrato dagli impegni con la nazionale. Secondo quanto rivela Tuttosport, non si tratta di un vero braccio di ferro tra il club e il giocatore, che martedì dovrebbe rientrare a Castel Volturno.

Lukaku e il Napoli: martedì arriva la resa dei conti

La giornata di martedì rappresenta il vero banco di prova. Antonio Conte torna a guidare personalmente gli azzurri e gli allenamenti riprenderanno in vista del big match contro il Milan. Se Lukaku dovesse mancare di nuovo, il Napoli è pronto a escalare con provvedimenti ben più severi: esclusione dalla rosa e conseguenze ancora più pesanti. Il belga conosce perfettamente il rischio che corre.

Tuttavia, le ultime indicazioni suggeriscono uno scenario diverso. Tutto lascia pensare che Lukaku sarà presente martedì, evitando così un’escalation che nessuno dei due vuole davvero. La comunicazione tra il giocatore e il club procede attraverso Manna e Pastorello, che lavorano per ricucire lo strappo. Non è una rottura definitiva, ma una tensione che richiede una risposta concreta.

Il ritorno di Conte e la prova del nove

L’assenza di Lukaku dalle sedute arriva in un momento delicato: il Napoli prepara una sfida cruciale contro il Milan e ha bisogno di tutta la rosa a disposizione. Conte non tollera distrazioni e il belga lo sa. La situazione non è ancora drammatica, ma il messaggio del club è arrivato forte e chiaro attraverso la multa. Chi non rispetta gli impegni paga, punto.

Se Lukaku sceglie di tornare martedì e di allenarsi regolarmente, la vicenda si chiude. Se continua ad asssentarsi, il Napoli ha già tracciato il confine: esclusione dalla rosa e possibili azioni legali per danni d’immagine. Il belga ha già fatto la sua scelta, almeno secondo le voci che circolano negli ambienti napoletani. Ora resta da vedere se la confermerà.