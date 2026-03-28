Napoli-Milan, novità su Leao: cosa filtra in vista del big match

Rafael Leao rientra a Milanello mercoledì per preparare Napoli-Milan del 6 aprile, ma l’adduttore destro rimane un’incognita concreta per i piani tattici di entrambi gli allenatori.

Leao in Portogallo: il recupero lontano da Milanello

L’esterno portoghese ha scelto di gestire il problema muscolare in patria, con il benestare del Milan. La scelta rivela quanto il club rossonero consideri critico questo infortunio: non si tratta di un semplice affaticamento, ma di una lesione che ha pesato sulle ultime prestazioni di Leao. Assente dalla convocazione della Nazionale, l’attaccante ha deciso comunque di partire per proseguire il lavoro specifico lontano da Milanello, segnale che il recupero richiede un approccio personalizzato.

Secondo quanto riferito da TMW, il programma è preciso: rientro mercoledì con la squadra, ripresa collettiva da giovedì. Il Milan ha scandito i tempi per permettere a Leao di arrivare a Napoli nelle migliori condizioni possibili. Non è una semplice pausa, ma una gestione clinica di un infortunio che continua a condizionare il gioco dell’ala sinistra rossonera.

Napoli-Milan: l’assenza di Leao al 100% cambia tutto

Quanto rischia il Milan se Leao non recupera completamente? La risposta è netta: perde la sua arma offensiva più pericolosa contro la difesa azzurra. Leao con l’adduttore al 70% non è Leao, e gli azzurri lo sanno. Il Napoli ha già preparato contromisure per contrastare l’esterno portoghese, ma un giocatore non al massimo della forma rappresenta un’opportunità difensiva concreta.

La sfida del Maradona assume contorni diversi se Leao non è disponibile o gioca con limitazioni. Il Milan perde velocità sulla fascia sinistra, il Napoli acquisisce spazi per pressare alto. Non è un dettaglio marginale: è il fulcro tattico della partita. L’allenatore rossonero dovrà valutare se schierare comunque Leao con rischi di ricaduta o affidarsi a soluzioni alternative.

Il calendario del Milan: mercoledì il verdetto

La ripresa degli allenamenti di mercoledì sarà decisiva per capire davvero le condizioni di Leao. Gli staff medici avranno quattro giorni per completare il recupero, ma la pressione temporale è evidente. Il Milan non può permettersi di perdere punti contro il Napoli con un giocatore a mezzo servizio. La scelta di far rientrare Leao in Portogallo dice che il Milan preferisce il rischio di una ripresa tardiva a una partita giocata con un’ala compromessa. Mercoledì gli azzurri capiranno se affrontare il vero Leao o una versione ridotta della sua pericolosità.