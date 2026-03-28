Napoli-Milan, assenza pesantissima: un titolarissimo sarà out

Matteo Gabbia non sarà disponibile per la sfida tra Milan e Napoli di Pasquetta. Il difensore rossonero rimane infortunato e il recupero è previsto dopo la partita al Maradona, secondo quanto emerge dalla preparazione a Milanello.
Gabbia assente: il Milan affronta il Napoli senza il difensore
La seduta odierna al centro rossonero ha confermato l’indisponibilità del centrale. Massimiliano Allegri ha condotto un allenamento congiunto contro il Milan Futuro, guidato dall’ex azzurro Massimo Oddo, per aumentare il minutaggio della rosa durante la sosta internazionale. L’assenza di Gabbia dalla sessione rappresenta un segnale inequivocabile: il giocatore non parteciperà alla supersfida di campionato prevista lunedì prossimo allo stadio Maradona.
La situazione difensiva del Milan si complica dunque in vista della trasferta napoletana. Allegri dovrà riorganizzare il reparto arretrato per affrontare i Campioni d’Italia in carica. L’infortunio di Gabbia arriva nel momento peggiore, proprio quando serve la massima compattezza per una partita di questa caratura.
Milan-Napoli: Allegri senza scelte in difesa
L’assenza del difensore costringe il Milan a ricorrere a soluzioni alternative. Durante il test contro il Milan Futuro, Allegri ha testato diverse combinazioni per capire come affrontare gli azzurri. La partita di Pasquetta rappresenta uno snodo cruciale del campionato: il Milan (63 punti) insegue l’Inter (69) e deve mantenere il passo per non perdere ulteriore terreno. Il Napoli (62 punti) rimane a ridosso e una vittoria al Maradona riaprirà completamente la corsa scudetto.
Gabbia salterà questa sfida decisiva. Allegri dovrà affrontare il Napoli di Antonio Conte con le risorse attuali, senza il suo difensore centrale. La preparazione a Milanello proseguirà nei prossimi giorni per affinare i dettagli tattici in vista della trasferta al Maradona, dove il Milan cercherà di strappare tre punti fondamentali contro i Campioni d’Italia.