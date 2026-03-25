Napoli, virale il commento di Bonolis sugli azzurri: c’entra lo Scudetto

Una lotta Scudetto ancora aperta, con una storia non ancora definitiva. Tutto può succedere e il Napoli è tornato prepotentemente nei pensieri della capolista Inter, visti i ‘soli’ 7 punti che separano le due formazioni. Il distacco è naturalmente ampio, ma non è da sottovalutare questi azzurri, come sottolineato anche da Paolo Bonolis.

“Mi impensieriscono entrambe, ma il Napoli..”, Bonolis tiene aperte tutte le porte

È intervenuto ai microfoni di Sportitalia, rispondendo alle domanda in merito alla lotta scudetto. Il noto conduttore televisivo di fede nerazzurra, ha sottolineato la preoccupazione dovuta dalla forza sia di Milan che, soprattutto, del Napoli, ora più pericoloso dei rossoneri dopo i rientri di De Bruyne, McTominay e Anguissa. Di seguito le sue parole:

“Mi impensieriscono entrambe, sono due splendide rose: il Napoli è stato frustrato da una serie di incidenti micidiali nel corso della stagione. Hojlund a me piace tantissimo e adesso sono rientrati De Bruyne, Anguissa, McTominay: insomma è una signora squadra.

Sul Milan e il distacco: