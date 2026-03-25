Playoff Mondiali, chi giocherà del Napoli? Le ultime da Bergamo alla vigilia

Tra poco più di 24 ore l’Italia si gioca un pezzo importante di stagione, affrontando il primo step per raggiungere i Mondiali in programma a giugno. E tra i convocati di Gennaro Gattuso sono presenti anche quattro azzurri, pronti a rispondere presente all’eventuale chiamata del loro ct.

Domani Italia-Irlanda del Nord: Gattuso pensa a due del Napoli

Alex Meret, Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Matteo Politano, sono i quattro azzurri chiamati da Gattuso. E proprio questi ultimi potrebbero scendere dal primo minuto nella sfida di domani. Infatti, come riportato da La Repubblica, i due puntano ad una maglia da titolare, ma prima bisogna prendere in considerazione due aspetti legati a Bastoni e allo stesso Politano.

La presenza del 4 del Napoli infatti dipenderà dalle condizioni del 95 nerazzurro, ancora alle prese con l’infortunio alla tibia rimediato contro il Milan in campionato. Qualora dovesse dare forfait, Buongiorno si gioca il posto per una maglia da titolare in mezzo alla difesa. Discorso diverso per Matteo Politano, vista che la sua titolarità, dipenderà stesso da lui.

Politano ci sarà? Ecco cosa filtra da Bergamo

Ha accusato un problema muscolare dopo appena un allenamento a Coverciano con la squadra, ma la sua presenza non dovrebbe essere a rischio. Il tutto però dipenderà appunto delle sue condizioni e sensazioni, e in base a quello, Gattuso prenderà una decisione.

Oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarà il test decisivo per capire se l’esterno del Napoli partirà dal primo minuto o se dovrà accomodarsi panchina, cedendo il posto al giovane Marco Palestra.