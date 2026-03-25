Napoli, piovono conferme su Alajbegovic: l’annuncio di Alvino!

Kerim Alajbegovic finisce nel mirino del Napoli: l’attaccante esterno bosniaco del Salisburgo classe 2007 attira l’attenzione della dirigenza azzurra dopo le segnalazioni ripetute di Carlo Alvino. Ad annunciarlo è stato lui a Radio CRC.
Alvino accende i riflettori: il segnale arriva da Radio CRC
Il giornalista Carlo Alvino ha tolto il velo su una pista di calciomercato che il Napoli sta seguendo con crescente interesse. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Alvino ha rivelato: “Chi mi segue sa che ho segnalato da diverso tempo un calciatore fortissimo: Kerim Alajbegovic. Posso dire che qualcosa sul fronte Kerim Alajbegovic si è smosso a furia di ripetere questo nome”. Le parole del giornalista lasciano intendere che l’interesse concreto della società potrebbe trasformarsi in una trattativa vera e propria nei prossimi mesi.
Alajbegovic rappresenta il profilo tipico ricercato dal Napoli in questa finestra di mercato: giovane, internazionale, con margini di crescita importanti. L’attaccante esterno bosniaco ha dimostrato qualità offensive significative con il Salisburgo, attirando le attenzioni di diversi club europei. La concorrenza non manca, ma il segnale lanciato da Alvino suggerisce che gli azzurri hanno già mosso i primi passi concreti.
La strategia estiva del Napoli: ringiovanire l’attacco
Cosa motiva l’interesse per un classe 2007? Il Napoli punta a ringiovanire la rosa offensiva, inserendo elementi in grado di garantire sviluppo tattico nel medio termine. Alajbegovic possiede le caratteristiche fisiche e tecniche richieste dal calcio moderno: velocità, dribbling, capacità di adattamento tattico. La segnalazione ripetuta di Alvino non è casuale, ma frutto di osservazioni precise sulla qualità del giocatore.
Il club partenopeo ha dimostrato di voler investire su profili giovani con potenziale di rivalutazione. La mossa su Alajbegovic rientra perfettamente in questa logica di programmazione futura, senza trascurare i bisogni immediati della squadra. La concorrenza europea rappresenta una sfida reale, ma la tempestività della segnalazione e il movimento già avviato dalla dirigenza napoletana offrono vantaggi competitivi.
L’estate 2026 potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dell’attaccante esterno bosniaco. Il Napoli ha acceso i riflettori e mosso le pedine giuste per anticipare altre pretendenti. Alajbegovic, ancora al Salisburgo, si troverà presto di fronte a scelte determinanti per la propria carriera, con il calciomercato Napoli pronto a offrire una piattaforma europea di primissimo livello.