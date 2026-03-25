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Mercato Napoli, aria di cambiamenti per il futuro: nel mirino due rinforzi classe 2007

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Mercato Napoli, aria di cambiamenti per il futuro: nel mirino due rinforzi classe 2007
Kerim Alajbegovic esulta dopo la sua rete in Europa League al Basilea
Kerim Alajbegovic in campo con il Salisburgo

Un presente da scrivere e un sogno scudetto ancora alla portata degli azzurri. Il Napoli ci crede e vuole crederci fino alla fine, ma intanto la società pensa già al futuro, con nuovi innesti. Un vero e proprio cambiamento di rotta, con l’obiettivo di portare all’ombra del Vesuvio due giovani talenti. Stiamo parlando di Karim Coulibaly e Kerim Alajbegovic.

Società pronta ad investire suoi giovani: servono 60 milioni

La dirigenza ha messo nel mirino due talenti: Karim Coulibaly arriva dalla Germania, mentre Kerim Alajbegovic è in forza al Salisburgo in Austria. Per il tedesco difensore centrale di proprietà del Werder Brema, come riportato dall’emittente Blid, servono all’incirca 40 milioni, visti i tanti top club europei interessanti al profilo.

Coulibaly in azione
Karim Coulibaly in marcatura su Luis Diaz

Per il talentino bosniaco, invece, potrebbero bastare 15 milioni, ma la pista è tutt’altro che semplice per il Napoli, visto che il Bayer Leverkuson, come riportato da Nicolò Schira detiene un’opzione di recompra fissata a 8 milioni. In molto lo paragonano già al nuovo Kvaratskhelia, tanto da finire anche nella lista della Roma.

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioNapoli, Rompipallone, SpazioJ, SpazioInter e SpazioMilan. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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