Mercato Napoli, aria di cambiamenti per il futuro: nel mirino due rinforzi classe 2007

Un presente da scrivere e un sogno scudetto ancora alla portata degli azzurri. Il Napoli ci crede e vuole crederci fino alla fine, ma intanto la società pensa già al futuro, con nuovi innesti. Un vero e proprio cambiamento di rotta, con l’obiettivo di portare all’ombra del Vesuvio due giovani talenti. Stiamo parlando di Karim Coulibaly e Kerim Alajbegovic.

Società pronta ad investire suoi giovani: servono 60 milioni

La dirigenza ha messo nel mirino due talenti: Karim Coulibaly arriva dalla Germania, mentre Kerim Alajbegovic è in forza al Salisburgo in Austria. Per il tedesco difensore centrale di proprietà del Werder Brema, come riportato dall’emittente Blid, servono all’incirca 40 milioni, visti i tanti top club europei interessanti al profilo.

Per il talentino bosniaco, invece, potrebbero bastare 15 milioni, ma la pista è tutt’altro che semplice per il Napoli, visto che il Bayer Leverkuson, come riportato da Nicolò Schira detiene un’opzione di recompra fissata a 8 milioni. In molto lo paragonano già al nuovo Kvaratskhelia, tanto da finire anche nella lista della Roma.