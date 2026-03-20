Manna si espone su un big: “Non diventerà un tormentone”, poi l’annuncio su Conte

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni Dazn. Il dirigente ha fatto il punto sulla stagione azzurra e sul futuro di alcuni calciatori. In particolare, si è soffermato anche su Scott McTominay, affermando la sua volontà di restare a Napoli ancora a lungo.

Manna su De Bruyne: “Ci darà una mano”

Manna si è detto contento del recupero dei big dai loro infortuni:

“De Bruyne ariva da un periodo di lungodegenza, purtroppo per noi, ma è tornato in un buon stato di forma, in una buona condizione, ha lavorato molto. Da qui a dire che è tornato meglio di quando è arrivato è difficile, perché sono 4 mesi che non gioca, ma è un campione, ha lavorato molto e sono sicuro ci possa dare una mano in queste ultime partite. Siamo contenti di avere tutti i big insieme, dato che non li abbiamo quasi mai avuti per tutta la stagione, è stata un’annata difficile”.

Per un bilancio della stagione, il ds si esprime così:

“La stagione è comunque positiva, perché noi nelle difficoltà siamo sempre riusciti a trovare le soluzioni, va dato atto alla squadra, mister e staff di aver lavorato molto bene. Chiaro è che l’avevamo pensata in modo diverso e ci aspettavamo una crescita durante l’anno, essendo una squadra quasi nuova. Non abbiamo rimpianti, siamo contenti di quello che abbiam fatto, abbiamo vinto comunque un titolo”.

L’annuncio su Conte: “Nulla in discussione”

Sull’acquisto di Alisson Santos, Manna esprime soddisfazione

“Alisson è un calciatore molto umile, intelligente, che ha fatto un percorso lungo per arrivare a un calcio importante. È un calciatore che ha le caratteristiche che cercavamo, di uno contro uno, di velocità, che potesse darci una mano a migliorare e dare un’alternativa al mister”.

Sul futuro di Conte, il ds non vede alcuna nube all’orizzonte:

“Il lavoro del mister è stato fondamentale, ci ha permesso di vincere un titolo ed essere pienamente in quello che è l’obiettivo principale della stagione, che è la qualificazione in Champions League. Il mister ha un altro anno di contratto, penso non ci sia nulla in discussione, siamo estremamente contenti di quanto fatto in questi due anni”.

Su McTominay: “Vuole restare al Napoli”

Chiosa finale con un annuncio importante su McTominay:

“Scott ha ancora due anni di contratto, c’è un rapporto sano e trasparente con lui e i suoi rappresentanti, lui ha espresso la volontà di voler rimanere a Napoli. Ne stiamo parlando, non abbiamo fretta, non è questo il momento di farlo diventare un tormentone. È un giocatore per noi molto importante e ne apprezziamo il valore”.

Un annuncio che quindi spazza via ogni dubbio dopo le voci della corte di alcuni club esteri per lui, confermando invece l’intenzione di preocedere al rinnovo: Scott sarà ancora azzurro!