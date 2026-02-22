Napoli, la Premier cerca McTominay: Romano svela la verità sul futuro dello scozzese

Scott McTominay e il Napoli lavorano al rinnovo del contratto: secondo Fabrizio Romano è questa la verità riguardo il futuro dello scozzese, che non ha intenzione di lasciare il club azzurro. Niente addio probabile, almeno per ora: nonostante i rumors insistenti dall’Inghilterra, il prolungamento è sempre più vicino.

McTominay-Napoli, prove di rinnovo

Fabrizio Romano è stato chiaro, spegnendo così le voci di un rientro dello scozzese in Inghilterra:

Il Napoli sta lavorando con fiducia al rinnovo di Scott McTominay, stanno continuando i contatti. A me risulta che il giocatore a Napoli stia molto bene, sebbene in Inghilterra si parli di un possibile ritorno in Premier League. Sul rinnovo, non siamo in una fase conclusiva ma in una fase di lavoro e di trattativa, il Napoli ci lavora.

Gli azzurri, dunque, non hanno fretta: hanno impostato il discorso, ma va aggiustato il contratto con la massima serenità. Scott, nonostante l’infortunio che lo sta tenendo fuori nelle ultime partite, continua ad essere leader indiscusso della rosa di Conte.

“Al Napoli per tanto tempo”: le parole di McTominay fanno sognare i tifosi

Le dichiarazioni di McTominay al Corriere dello Sport, come riportato dallo stesso Romano pesano tantissimo. Lo scozzese si è detto “estremamente felice” a Napoli, dove si vede per tanto tempo ancora. Con Conte o senza, la dirigenza azzurra ha le idee chiare: vuole costruire intorno a lui e ad altri pilastri una rosa ancora più competitiva.

Se il rinnovo andrà in porto, sarà un altro motivo per convincere mister Conte a restare: trattenere un 29enne al top, motivato e integrato, non è da tutti. E per il tecnico, che si fida ciecamente di Scott, non sarebbe una notizia banale.