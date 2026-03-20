Dal Napoli alla Juve: lo vuole Spalletti, incredibile sgarbo

Arrivano conferme sull’interesse della Juventus per Leonardo Spinazzola. L’edizione odierna di Tuttosport racconta come la trattativa parta dalla volontà dell’allenatore bianconero Luciano Spalletti, voglioso di acquisti di esperienza per rinforzare la rosa della prossima stagione. Si tratterebbe, di fatto, di un vero sgarbo alla sua ex squadra, il Napoli.
Spalletti vuole Spinazzola alla Juve
Le notizie di ieri ricevono sempre più riscontri. Anche secondo Tuttosport, Spinazzola sarebbe finito nel mirino della Juventus come colpo a zero per la prossima estate. Dietro questo interesse c’è l’apprezzamento nei suoi confronti da parte di Luciano Spalletti, che ha chiesto alla dirigenza juventina acquisti di esperienza per migliorare la rosa. L’allenatore avrebbe già in mente per lui un ruolo da jolly nel suo “calcio liquido”, con capacità di ricorpire più funzioni tattiche.
I problemi nel rinnovo con il Napoli
Secondo Tuttosport, il calciatore non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli a causa del mancato accordo sulla durata del nuovo contratto: il Napoli offre un’estensione di un anno, mentre il terzino chiede un contratto biennale. Nulla, comunque, di compromesso, con le parti che continueranno a trattare nelle prossime settimane per venirsi incontro. L’interesse della Juventus potrebbe cambiare però le carte in tavola.