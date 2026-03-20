Cagliari-Napoli, nuovo ruolo per McTominay: Conte ha scelto!

Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con qualche novità che potrebbe fare la differenza. Tra i cambi di mister Antonio Conte, anche quello che riguarda Scott McTominay: il centrocampista scozzese potrebbe infatti ritrovarsi in una posizione diversa.
McTominay cambia ruolo: giocherà sulla trequarti
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nel 3-4-2-1 disegnato da Conte per la gara contro il Cagliari, McTominay non agirà da centrale di centrocampo ma verrà schierato sulla trequarti di sinistra.
Insieme a lui, sulla trequarti ci sarà anche Kevin De Bruyne, alle spalle di Rasmus Hojlund. Non dovrebbero esserci dubbi, dunque, sulla presenza di entrambi dal primo minuto. In un momento della stagione così delicato, il ritorno dal primo minuto di due top player è un grande segnale per tutte le rivali Champions.