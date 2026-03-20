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Cagliari-Napoli, nuovo ruolo per McTominay: Conte ha scelto!

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Cagliari-Napoli, nuovo ruolo per McTominay: Conte ha scelto!
McTominay in campo per la Serie A
Scott McTominay esulta con la maglia del Napoli

Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con qualche novità che potrebbe fare la differenza. Tra i cambi di mister Antonio Conte, anche quello che riguarda Scott McTominay: il centrocampista scozzese potrebbe infatti ritrovarsi in una posizione diversa.

McTominay cambia ruolo: giocherà sulla trequarti

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nel 3-4-2-1 disegnato da Conte per la gara contro il Cagliari, McTominay non agirà da centrale di centrocampo ma verrà schierato sulla trequarti di sinistra.

Insieme a lui, sulla trequarti ci sarà anche Kevin De Bruyne, alle spalle di Rasmus Hojlund. Non dovrebbero esserci dubbi, dunque, sulla presenza di entrambi dal primo minuto. In un momento della stagione così delicato, il ritorno dal primo minuto di due top player è un grande segnale per tutte le rivali Champions.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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