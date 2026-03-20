Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Cagliari-Napoli, Conte mette fuori due stelle dell’ultimo mese: scelta a sorpresa

di
Cagliari-Napoli, Conte mette fuori due stelle dell’ultimo mese: scelta a sorpresa
Conte seduto in panchina
Conte in panchina con il Napoli per una partita di Serie A

Il Napoli scenderà in campo alle 18.30 per affrontare il Cagliari. Per il match, Conte prepara una formazione rivoluzionata con il ritorno fra i titolari di McTominay e De Bruyne. A sorpresa, resterà così fuori Alisson Santos. Non sarà l’unica esclusione eccellente.

Conte cambia tutto: out Alisson Santos e Spinazzola

Le probabili formazioni riportate oggi vedono un Conte pronto a riproporre il 3-4-2-1 delle ultime gare, ma con alcune novità. Tornereanno infatti a giocare insieme Scott McTominay e Kevin De Bruyne, escludendo così però Alisson Santos, uno dei calciatori più brillanti in casa azzurra nell’ultimo periodo. A centrocampo, Gilmour è in vantaggio su Anguissa per giocare accanto a Lobotka. L’ultima sorpresa è poi sulla fascia sinistra, dove Gutierrez sarebbe in linea di sorpasso su Spinazzola.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

Gestione cookie