Cagliari-Napoli, Conte mette fuori due stelle dell’ultimo mese: scelta a sorpresa

Il Napoli scenderà in campo alle 18.30 per affrontare il Cagliari. Per il match, Conte prepara una formazione rivoluzionata con il ritorno fra i titolari di McTominay e De Bruyne. A sorpresa, resterà così fuori Alisson Santos. Non sarà l’unica esclusione eccellente.
Conte cambia tutto: out Alisson Santos e Spinazzola
Le probabili formazioni riportate oggi vedono un Conte pronto a riproporre il 3-4-2-1 delle ultime gare, ma con alcune novità. Tornereanno infatti a giocare insieme Scott McTominay e Kevin De Bruyne, escludendo così però Alisson Santos, uno dei calciatori più brillanti in casa azzurra nell’ultimo periodo. A centrocampo, Gilmour è in vantaggio su Anguissa per giocare accanto a Lobotka. L’ultima sorpresa è poi sulla fascia sinistra, dove Gutierrez sarebbe in linea di sorpasso su Spinazzola.