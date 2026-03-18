“Vorrei essere come Mazzocchi”: le parole da brividi di Peppe Iodice sull’esterno azzurro

Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, al Cinema Metropolitan è andata in scena l’anteprima di “Mi batte il corazon”, il primo film da protagonista di Peppe Iodice. Il comico, durante l’intervista rilasciata ai nostri microfoni, ha speso parole speciali per il compaesano Pasquale Mazzocchi.

Iodice come Mazzocchi: la similitudine tra i due talenti di Barra

Napoli si prepara all’uscita del film di Peppe Iodice: da domani “Mi batte il corazon” sarà distribuito al cinema. Sarà il primo film per il comico partenopeo, che è intervenuto questa mattina ai nostri microfoni.

Tra le varie domande, quella sul suo quartiere è stata la più emozionante. Non solo per le difficoltà di chi parte dalla periferia di Barra, ma anche per il paragone spontaneo con un altro uomo di successo del suo territorio: l’esterno del Napoli Pasquale Mazzocchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

La dedica speciale all’esterno azzurro

Dopo l’arrivo al Napoli nel 2024, Mazzocchi ha conquistato scudetto e cuore dei tifosi, grazie alla sua umiltà e la sua importanza nel gruppo. E Peppe si rivede in lui proprio in questo, come riferito a ‘SpazioNapoli’: