Napoli, McTominay e De Bruyne non sono ancora al top: svelata la situazione

Antonio Conte ha bisogno di riavere tutta la squadra al completo per affrontare al meglio il rush finale di questa stagione. L’allenatore punta a riavere quei giocatori che non sono stati disponibili in questi mesi, a cominciare da Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Entrambi hanno ormai ripreso a lavorare con la squadra ma non sono ancora pronti per un utilizzo ‘completo’.

Conte lo ha a disposizione ma per entrambi servirà ancora tempo per un utilizzo totale da parte del tecnico. L’edizione di oggi de La Repubblica ha fatto il punto proprio su questo, spiegando al meglio cosa sta succedendo e come stanno i due calciatori.

“Ma l’emergenza è almeno alle spalle a centrocampo e in attacco e si è vista al Maradona la differenza che fa in positivo ad avere di nuovo a disposizione dei big del calibro di Kevin De Bruyne e Scott McTominay, a cui sono bastati 45′ per ribaltare la gara di sabato scorso partendo dalla panchina”, spiega oggi il quotidiano.

Ed ancora, l’edizione odierna de La Repubblica specifica quella che sarà la strategia dell’allenatore da qui alle prossime settimane, tenendo anche conto della sosta ormai alle porte: “Conte non può ancora utilizzarli a pieno regime dopo le lunghe assenze per infortuni (come per Frank Anguissa e Romelu Lukaku) e continuerà quindi a dosare le forze dei suoi campioni, che però pure part time hanno la qualità per cambiare il corso di qualunque partita”.