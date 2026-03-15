Banda, dal silenzio del Maradona alla bella notizia: il comunicato ufficiale

Sono stati attimi di paura quelli che si sono visti allo Stadio Diego Armando Maradona dopo che si è accasciato al suolo Lameck Banda. Il calciatore del Lecce ha accusato un malore che ha spaventato tutti, facendo crollare lo stadio in un silenzio irreale. Il club salentino ha poco fa tranquillizzato tutti sulle sue condizioni: il giocatore è uscito dall’ospedale senza problemi seri.

Il comunicato: Banda sta bene ed è uscito dall’ospedale

Pochi minuti fa, il Lecce ha aggiornato sulle condizioni di Lameck Banda con un comunicato. Il club salentino ha annunciato che il calciatore ha abbandonato l’ospedale dopo aver passato la nottata lì. Gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno dato esito negativo, confermando quindi l’assenza di problemi seri. Solo un grande spavento, quindi, per lui e per tutti coloro che hanno assistito alla scena allo Stadio.

Il gesto del Maradona, unito nel silenzio

A colpire tutti di questi momenti, è stato però anche il gesto di grande maturità del pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. Immediatamente dopo aver capito la gravità del problema, lo stadio è infatti crollato in un silenzio pressocché assoluto, condividendo così insieme ai calciatori in campo la tensione per una situazione che inevitabilmente genera spavento, stringendosi in un enorme abbraccio in quegli istanti difficili per poi lasciarsi andare ad un applauso che va al di là dei colori e delle rivalità di campo.

Il pubblico napoletano ha quindi dimostrato ancora una volta grande maturità, seguendo con grande rispetto e anche logica apprensione quanto stava accadendo in campo. Anche questo è lo sport: rivalità in campo, lotta per vincere una partita, ma anche rispetto e fratellanza nei momenti più difficili.