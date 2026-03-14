Napoli-Lecce, malore per Banda caricato in ambulanza: le condizioni del calciatore

Attimi di forte preoccupazione nel finale della sfida tra Napoli e Lecce. L’esterno offensivo del Lecce, Lameck Banda, ha accusato un malore improvviso a pochi minuti dal termine della partita. Lo staff medico è intervenuto immediatamente sul terreno di gioco e, dopo i primi controlli, il giocatore è stato trasportato in ambulanza per ulteriori accertamenti.

Attimi di paura nel finale di Napoli-Lecce

Il finale della partita tra Napoli e Lecce è stato segnato da momenti di grande tensione. Quando mancavano pochi minuti al triplice fischio, Lameck Banda si è accasciato improvvisamente attirando l’attenzione di compagni e avversari.

Lo staff sanitario è entrato subito in campo per prestare soccorso al calciatore. Dopo alcuni minuti di valutazione, i medici hanno deciso di trasportarlo in ambulanza per sottoporlo ad accertamenti più approfonditi. La scena ha generato apprensione sugli spalti del Maradona. Anche i giocatori del Napoli si sono avvicinati per capire la situazione, mentre l’arbitro ha gestito gli ultimi istanti della gara con grande attenzione.

Le condizioni del calciatore del Lecce

Dopo il primo intervento dei sanitari, Banda è stato stabilizzato e trasferito in ambulanza per ulteriori controlli. Il club salentino e lo staff medico stanno monitorando la situazione con prudenza, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Secondo quanto riferito da DAZN, il Lecce ha riferito che il calciatore è vigile. Il club ha voluto rasserenare, sottolineando che il Banda avrebbe ricevuto un colpo sul latto destro del petto e, dunque, non la zona del cuore. L’attaccante, che sta per diventare papà, si è spaventato molto, ma la situazione appare ora più tranquilla.

Anche Eusebio Di Francesco ha rassicurato tifosi e addetti ai lavori, confermando che si è trattato di una forte botta sul lato sinistro del petto e che il giocatore si è spaventato, ma che le condizioni appaiono sotto controllo.