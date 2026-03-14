Napoli-Lecce, Alisson Santos svela: “C’è un aspetto che mi piace tanto quando sono in campo”

Non ha trovato il gol, ma è stato uno degli uomini più incisivi del Napoli, specialmente nella ripresa. Alisson Santos ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida con il Lecce, sottolineando un aspetto che apprezza particolarmente quando ha l’opportunità di scendere in campo.

Santos dopo Napoli-Lecce: il messaggio ai tifosi

Alisson ha subito spiegato subito una sua preferenza:

“Mi piace molto avere il pallone addosso e puntare l’avversario”.

Sulla gara ha aggiunto:

“Era una partita difficile, ho provato a segnare, ma l’importante è aiutare la squadra e vincere le partite”.

Infine su una sua peculiarità ha concluso: