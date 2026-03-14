Napoli-Lecce, Conte: “Auguro il meglio a Banda. Niente egoismi in squadra. Ecco qual è la mia più grande responsabilità”

Antonio Conte ha parlato al termine di Napoli-Lecce ai microfoni di DAZN, mandando un augurio a Lameck Banda dopo il malore in campo, e concentrandosi sui prossimi step che la squadra dovrà compiere in questo finale di stagione.

Prima ancora di entrare nel merito della partita, Conte ha voluto commentare una grafica legata ai suoi 600 punti ottenuti in Serie A da allenatore:

“Non sono uno che guarda le statistiche, ne legge in generale, perché preferisco concentrarmi sul lavoro. Scoprire questa media punti di 2.21 e stare davanti a grandissimi allenatori, mi riempie di soddisfazioni. L’ho ottenuta con diverse squadre e si dice sempre ad maiora!”.

Conte ha poi lanciato un messaggio per Banda, dopo forte spavento provato in campo:

“Per il malore di Banda ero lì vicino, stavo preparando la barriera e ho visto che si stava accasciando perchè ho visto che si stava toccando il petto e ho gridato subito di far entrare i soccorsi. Io mi auguro che stia bene e che si riprenda, perchè parliamo di un giocatore forte e di un ragazzo apposto”.

Infine, Conte ha lanciato un messaggio ai propri giocatori:

“Noi stiamo recuperando calciatori che sono stati fuori 4-5 mesi e non possiamo pensare che tornano e giocano nelle migliori condizioni. Si tratta di giocatori forti, ma devono riabituarsi al ritmo e all’intensità e non è semplice.

I ragazzi devono avere fiducia di quello che vedo e di quello che sento. Io devo fare delle scelte, il bene comune è il Napoli e non gli egoismi. Anche io mi devo prendere delle responsabilità e se c’è da giocare 45 minuti, 20 o un secondo, tutti lo devono fare e dobbiamo centrare la qualificazione Champions”.