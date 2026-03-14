Napoli, l’affare si complica: strada in salita per il grande colpo di mercato

La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Exequiel Zeballos esiste, è concreta, ma molto più articolata di quanto trapelato nei giorni scorsi. Nonostante l’ambiente partenopeo parlasse di chiusura imminente entro 48 ore, la realtà che giunge dall’Argentina disegna uno scenario completamente diverso, con tempi lunghi e nodi ancora da sciogliere. Gli azzurri si sono mossi con grande concretezza — e in silenzio — per assicurarsi l’ala destra della Bombonera, ma il cammino verso la fumata bianca è ancora lungo.

Intermediari a Buenos Aires, Riquelme al tavolo

Il Napoli è attualmente la società che ha dimostrato il massimo interesse concreto. Gli intermediari azzurri sono già a Buenos Aires e trattano direttamente con Juan Roman Riquelme, il patron degli Xeneises e leggenda calcistica. La pressione c’è, la volontà di chiudere pure, ma la concorrenza non aiuta. Sul giocatore hanno puntato gli occhi diversi top club europei, il che rende ogni mossa ancora più delicata e ogni tentativo di accelerazione potenzialmente controproducente.

La situazione è complicata da gestire. Il Napoli vuole il giocatore, Zeballos non è indifferente all’Europa e al progetto partenopeo, ma tutte le parti cercano di non muovere passi falsi. Gli intermediari cercano l’accordo sul contratto, come rivelato da fonti dall’Argentina, ma il passaggio è tutt’altro che automatico.

La clausola rescissoria: il vero ostacolo

Ecco il punto centrale di tutta la vicenda. Zeballos è legato al Boca Juniors fino a dicembre 2026 con una clausola rescissoria fissata a 20 milioni di euro. Non basta: durante il campionato argentino la cifra sale addirittura a 25 milioni. I tentativi del club xeneize di far rinnovare il giocatore hanno finora fatto fiasco.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Augusto Cesar, molto vicino alle vicende della Bombonera, in una trasmissione su ESPN, il giocatore avrebbe aperto a un possibile rinnovo, ma solo a una condizione: abbassare la clausola rescissoria a circa 9 milioni di euro. Una cifra che il Napoli eserciterebbe immediatamente, trasformando di fatto l’accordo col Boca in un passaggio quasi automatico.

Il ragionamento è lineare: se Zeballos e il suo entourage riescono a portare giù la clausola, gli azzurri entreranno e usciranno in tempi rapidi. Ma il Boca non sembra intenzionato a concedere facilmente. Il braccio di ferro continua, con gli intermediari napoletani che mantengono i contatti caldi ma consapevoli della complessità della situazione.