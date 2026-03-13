Napoli, poche ore e si chiude l’affare: club al lavoro per l’argentino classe 2002!

Il Napoli sta lavorando senza sosta per chiudere un affare nello specifico: piace parecchio un classe 2002 argentino che è attualmente di proprietà del Boca Juniors. Si tratta di Exequiel Zeballos: per lui, già in queste ore, è al lavoro in Argentina un intermediario della società azzurra. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ l’operazione sarebbe già alle battute finali.

Napoli, club al lavoro per chiudere il colpo Zeballos: i dettagli

Secondo Valter De Maggio, quindi, sarebbe praticamente quasi tutto fatto per il passaggio di Exequiel Zeballos al Napoli.

L’obiettivo del club è quello di chiudere l’intero affare entro 48 ore, quindi già entro questo fine settimana per evitare di perdere il talento che è nel mirino anche di altri club.

Un intermediario del Napoli è perciò già al lavoro in queste ore in Argentina. Non resta che attendere la chiusura del colpo Zeballos, che attualmente ha la scadenza del contratto col Boca fissata al 31 dicembre 2026.