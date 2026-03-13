Napoli-Hojlund, arriva l’annuncio di Manna a Sky: decisione presa

Il Napoli è concentrato, in questo rush finale, sulla stagione in corso ma la società è anche proiettata sul futuro. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Giovanni Manna ha parlato di Hojlund ma non solo: di seguito le parole anche su Anguissa, Alisson Santos e Rrhmani.
Manna sicuro: l’annuncio su Hojlund e non solo
Come dichiarato da Giovanni Manna a ‘Sky Sport’:
“Hojlund resterà con noi a Napoli a prescindere. Abbiamo un obbligo legato alla Champions, ma anche se non dovesse arrivare il suo futuro non penso che sarà lontano da Napoli”.
Poi su Santos:
“Alisson ci sta dando una grande mano, lo abbiamo preso perché possiede quelle caratteristiche che cercavamo. Crediamo che potrà essere utile anche in futuro, ma il riscatto dipende da lui e da come performerà”.
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Occhio anche al discorso rinnovi:
“Anguissa ha un altro anno di contratto: noi siamo trasparenti con lui e lui con noi, parlare di rinnovo ora non avrebbe senso. Con Rrahmani abbiamo invece dialogato e siamo a buon punto: anche lui ha dato tanto al Napoli”.