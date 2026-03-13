Napoli-Hojlund, arriva l’annuncio di Manna a Sky: decisione presa

Il Napoli è concentrato, in questo rush finale, sulla stagione in corso ma la società è anche proiettata sul futuro. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Giovanni Manna ha parlato di Hojlund ma non solo: di seguito le parole anche su Anguissa, Alisson Santos e Rrhmani.

Manna sicuro: l’annuncio su Hojlund e non solo

Come dichiarato da Giovanni Manna a ‘Sky Sport’:

“Hojlund resterà con noi a Napoli a prescindere. Abbiamo un obbligo legato alla Champions, ma anche se non dovesse arrivare il suo futuro non penso che sarà lontano da Napoli”.

Poi su Santos:

“Alisson ci sta dando una grande mano, lo abbiamo preso perché possiede quelle caratteristiche che cercavamo. Crediamo che potrà essere utile anche in futuro, ma il riscatto dipende da lui e da come performerà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Occhio anche al discorso rinnovi: