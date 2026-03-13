Napoli, Manna si espone sul futuro di Alisson: riscatto ancora incerto?

È arrivato da poco più di un mese e ha già conquistato la piazza azzurra con due reti pesanti per la corsa Champions. E ha sorpreso anche Antonio Conte, che ormai non può più farne a meno e che sembra orientato a concedergli la quarta titolarità consecutiva contro il Lecce domani al Maradona. E di Alisson Santos non si parla solo di presente, ma anche di un futuro che potrebbe continuare ad essere azzurro, a detta del ds Giovanni Manna.

“Dipende da lui”, Manna scarica la responsabilità sulle spalle del brasiliano

Attualmente è in prestito e sono già stati versati 3,5 milioni di euro nelle casse dello Sporting. Ora ne servirebbero altri 15 di milioni per il suo arrivo a titolo definitivo. Una trattativa che sembra sempre più vicino ad essere conclusa, nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità.

E a tal proposito ha parlato proprio il ds Manna ai microfoni di Sky Sport, portando alla luce il pensiero della società azzurra. Un progetto futuro del Napoli in cui è presente anche l’esterno brasiliano. Di seguito le sue parole: