Napoli, Manna si espone sul futuro di Alisson: riscatto ancora incerto?

È arrivato da poco più di un mese e ha già conquistato la piazza azzurra con due reti pesanti per la corsa Champions. E ha sorpreso anche Antonio Conte, che ormai non può più farne a meno e che sembra orientato a concedergli la quarta titolarità consecutiva contro il Lecce domani al Maradona. E di Alisson Santos non si parla solo di presente, ma anche di un futuro che potrebbe continuare ad essere azzurro, a detta del ds Giovanni Manna.
“Dipende da lui”, Manna scarica la responsabilità sulle spalle del brasiliano
Attualmente è in prestito e sono già stati versati 3,5 milioni di euro nelle casse dello Sporting. Ora ne servirebbero altri 15 di milioni per il suo arrivo a titolo definitivo. Una trattativa che sembra sempre più vicino ad essere conclusa, nonostante non sia ancora arrivata l’ufficialità.
E a tal proposito ha parlato proprio il ds Manna ai microfoni di Sky Sport, portando alla luce il pensiero della società azzurra. Un progetto futuro del Napoli in cui è presente anche l’esterno brasiliano. Di seguito le sue parole:
“Ci sta dando una grande mano. Lo abbiamo preso perché aveva quelle caratteristiche adatte che ci mancavano in questo momento. Pensiamo possa essere funzionale al nostro progetto anche per il futuro, ma dipende da lui e da come performerà“.