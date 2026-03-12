Napoli, rinnova anche Anguissa: firma legata a un nuovo acquisto?

Dopo il probabile rinnovo di Scott McTominay, anche Anguissa vuole continuare a dimostrare il suo valore in azzurro: come riportato da Il Mattino, con il contratto che scade tra un anno, il club accelera per il prlungamento. Frank ha le idee chiare: vuole restare a Napoli, senza dubbi o ripensamenti.

Anguissa – Napoli, l’con l’agente e l’ipotesi del rinnovo “a vita”

Secondo Il Mattino, fine mese è previsto un incontro tra la dirigenza del Napoli e Maxime Nana, agente di Anguissa. Sul tavolo ci sarà una proposta di rinnovo “a vita”: gli azzurri vogliono blindare il giocatore con un contratto lungo, per non commettere l’errore di ritrovarsi a parlare di cessioni forzate da un contratto di breve scadenza.

Nessuna rottura, nessuna distanza sulle cifre: si tratta di un’operazione che sembra avere tutte le condizioni per chiudersi in tempi ristretti, a patto che la volontà di Zambo rimanga quella dichiarata. Insomma, dopo il lungo stop per infortunio che ha condizionato la stagione degli uomini di Conte, Frank non vuole andare via: ha ancora tanto da dare ai tifosi azzurri.

Occhi su Singo: l’agente è lo stesso di Frank

Non si parlerà solo di Anguissa, però, con l’agente Maxime Nana: sempre come riportato da Il Mattino, gli azzurri hanno chiesto informazioni al procuratore anche per Wilfried Singo, esterno ex Torino di proprietà del Galatasaray.

Trasferitosi in Turchia per poco più di 30 milioni di euro dal Monaco, non sta trovando lo spazio desiderato: occhi, dunque, anche su di lui, che era già stato accostato agli azzurri in passato e potrebbe tornare di moda in vista dell’incontro tra Nana e il DS Manna.