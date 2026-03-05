Napoli, Manna pesca in Germania: primi contatti avviati per il talento

Il Napoli è occupato a terminare la stagione in maniera positiva e conquistare un piazzamento in UEFA Champions League, che modificherebbe molto il bilancio stagionale in termini economici. Certamente, in questo caso sarebbe possibile concludere acquisti più prestigiosi e rinomati. Tra questi, rientra anche Maximilian Mittelstadt, terzino sinistro tedesco di proprietà dello Stoccarda. Si tratta di un profilo non molto conosciuto nel nostro Paese, ma con ottima esperienza anche nelle competizioni europee e con la Germania.

Il Napoli è interessato a Mittelstadt: c’è la conferma di Moretto

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha rivelato, durante un video news pubblicato sul proprio profilo Youtube, che il Napoli è interessato a Maximilian Mittelstadt, terzino di proprietà dello Stoccarda. Si tratterebbe di un colpo per il presente, dati i 28 anni di età, che può portare freschezza ed esperienza sulla corsia, con la posizione di Mathias Olivera in dubbio e con il rinnovo di contratto di Leonardo Spinazzola non ancora formalizzato in maniera ufficiale. Gli azzurri hanno allacciato i primi contatti con il club teutonico e con l’entourage.

Chi è Mittelstadt, terzino della Germania

Maximilian Mittelstadt è un profilo esperto, ma con ancora ampi margini di crescita e di miglioramento. Terzino sinistro, 28 anni d’età, milita nello Stoccarda, club con un rendimento molto positivo in questi anni che gli ha permesso di accumulare esperienza anche in competizioni prestigiose nelle ultime annate come Europa League e Champions League. Al contempo, il suo rendimento in patria è stato piuttosto positivo, essendo in pianta stabile nella rappresentativa della Germania, dove si alterna a David Raum sulla fascia mancina.