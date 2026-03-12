Lukaku e De Bruyne verso l’addio a fine stagione? A chi spetterà la decisione finale

Il futuro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne al Napoli resta avvolto da diversi interrogativi. I due giocatori belgi, arrivati con grandi aspettative, hanno vissuto una stagione complicata a causa dei ben noti problemi fisici. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la società e lo staff tecnico valuteranno con attenzione la situazione nei prossimi mesi. Entrambi hanno un contratto valido fino al 2027, ma le prestazioni e le condizioni fisiche potrebbero influenzare le scelte per il futuro.

Il futuro di Lukaku e De Bruyne al Napoli

La stagione del Napoli ha portato con sé riflessioni importanti sulla rosa e sulle prospettive dei prossimi anni. Tra i nomi che restano sotto osservazione ci sono quelli di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due giocatori che in passato hanno dimostrato grande valore a livello internazionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club sta valutando con attenzione la situazione contrattuale dei due belgi.

“Pieno di incognite il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, entrambi con il contratto in scadenza nel 2027”.

Una frase che racconta bene il momento di riflessione che attraversa la società. Il rendimento nel finale di stagione e le condizioni fisiche dei due giocatori saranno elementi determinanti nelle valutazioni della dirigenza.

Gli infortuni e la stagione complicata

Nel corso dell’annata diversi problemi fisici hanno limitato il contributo dei due giocatori. Una situazione che ha inevitabilmente influito sul rendimento della squadra in Serie A.

La gestione degli infortuni è stata uno dei temi centrali della stagione del Napoli. Quando due calciatori con esperienza internazionale faticano a trovare continuità, anche l’equilibrio della squadra può risentirne.

Per questo motivo la società, insieme allo staff tecnico, analizzerà con attenzione tutti gli aspetti prima di prendere una decisione definitiva.

La decisione finale tra società e allenatore

Il futuro dei due belgi non dipenderà solo dai contratti già firmati. La valutazione sarà condivisa tra dirigenza e allenatore, in modo da definire il progetto tecnico delle prossime stagioni.

Il Napoli dovrà decidere come costruire il prossimo ciclo sportivo. A prescindere da Antonio Conte. L’esperienza di giocatori come Lukaku e De Bruyne resta un patrimonio importante, ma le scelte di mercato devono sempre guardare anche alla continuità e alla crescita della squadra.