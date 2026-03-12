Napoli, nuovo infortunio prima del Lecce: Conte perde un altro titolare

Il Napoli si avvicina alla sfida di campionato contro il Lecce con una nuova preoccupazione in difesa. Durante le ultime ore a Castel Volturno si è fermato Juan Jesus per un affaticamento muscolare e lo staff medico sta monitorando la situazione. La sua presenza per la partita del Maradona resta in forte dubbio e Antonio Conte valuta già le alternative. Il possibile forfait del difensore brasiliano arriva in un momento delicato della stagione, con la squadra che cerca continuità in Serie A e deve gestire un reparto arretrato già sotto pressione.

Juan Jesus in dubbio per Napoli-Lecce

Il problema fisico è emerso nelle ultime ore durante il lavoro a Castel Volturno. Il difensore brasiliano ha accusato un affaticamento muscolare che ha subito fatto scattare l’allarme nello staff tecnico del Napoli.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire se potrà essere convocato per la partita contro il Lecce allo stadio Maradona. Al momento, però, lo scenario più probabile è quello di una sua assenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione resta incerta. Una notizia che complica i piani di Antonio Conte, già impegnato a gestire una fase delicata della stagione.

Conte prepara l’alternativa in difesa

Lo staff tecnico del Napoli non vuole correre rischi. Per questo motivo Conte ha già iniziato a preparare l’alternativa nel reparto arretrato. Il nome pronto a subentrare è quello di Sam Beukema, difensore olandese che potrebbe occupare il ruolo di centrale destro.

Una scelta che riproporrebbe una soluzione già vista contro il Torino, quando il tecnico aveva utilizzato una struttura difensiva simile. Per Beukema sarebbe una chance importante per guadagnare spazio nelle rotazioni.

La gara contro il Lecce rappresenta un passaggio chiave per la corsa del Napoli in Serie A. Ogni dettaglio può fare la differenza e la gestione degli infortuni diventa decisiva.