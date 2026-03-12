Kvaratskhelia da Pallone d’Oro, ora 75 milioni sembrano pochi: il Napoli lo ha “regalato” al PSG?

L’ennesima prestazione monstre, di quello che sembra destinato a diventare un futuro Pallone d’Oro. Khvicha Kvaratskhelia ha avuto un impatto devastante sul PSG in un anno e ora, quei 75 milioni di euro incassati dal Napoli, sembrano davvero pochi per le cifre del mercato moderno. Gli azzurri lo hanno regalato ai francesi? Il “ricatto” contrattuale dell’entourage del georgiano quanti milioni ha fatto perdere a De Laurentiis?

Kvaratskhelia monstre in Champions: un errore darlo via così?

Imputare delle colpe al Napoli appare francamente eccessivo. Vero, la dirigenza azzurra avrebbe potuto forzare ancora di più la mano per provare a strappare un accordo più elevato con il Paris Saint Germain, ma con il senno di poi è troppo facile parlare. Ricordate che Kvara era quello che ha lasciato il Golfo?

Sembrava svogliato, la controfigura di se stesso, obbligato a giocare quasi da quinto e non da esterno d’attacco. Con Conte non è mai scattata la scintilla. Il Napoli avrebbe dovuto quindi lasciarlo partire in estate? Anche in questo caso, difficile dare colpe a una dirigenza che già stava salutando Osimhen e che non poteva permettere a uno come Conte di lavorare senza due top in estate.

Vero, a gennaio ha forse fatto ancora più male, specie per come (non) è stato sostituito il georgiano, ma lo scudetto è arrivato comunque. Il Kvara pre Parigi aveva segnato 5 gol nelle 19 presenze in maglia azzurra fino a quel momento, con appena 2 assist. Era scontento e si vedeva. I 75 milioni tra parte fissa e altri bonus, sembravano un po’ pochi per il valore del 77 nell’anno del terzo scudetto, ma non si poteva rischiare di perderlo a parametro zero per colpa dell’articolo 17.

La consacrazione definitiva: quanto vale ora Kvara?

Quanto successo nell’ultimo anno non era comunque scontato. Nella seconda parte della scorsa stagione, Kvara ha realizzato 7 gol e servito 4 assist con il PSG, vincendo il Triplete e segnando anche in finale di Champions.

La nuova stagione è partita con una rete al Mondiale per Club, per poi realizzare altri 11 gol e 7 assist in 35 presenze. La Champions è il suo territorio naturale: 6 reti e 4 assist in 10 partite, numeri folli, che lo stanno consacrando come un top assoluto. La prestazione con il Chelsea, da subentrato, sta dimostrando a tutti che potrebbe essere lui il trascinatore del PSG in Europa per quest’anno. E oggi valutarlo meno di 100 milioni appare davvero impossibile.