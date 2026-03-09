Futuro Conte, summit con De Laurentiis a maggio: spunta un retroscena sul contratto

Antonio Conte lavora per il presente, certo, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro. L’allenatore ha ad oggi un solo obiettivo, ovvero arrivare tra le prime quattro della classe e guadagnarsi un piazzamento Champions per la prossima stagione. Ma sarà ancora lui l’allenatore della squadra partenopea?

Napoli, il retroscena sul contratto di Conte

L’allenatore e Aurelio De Laurentiis avranno un summit a maggio, quando sarà finita la stagione, ma non ci sono molti dubbi su quello che sarà il futuro: stando a quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte rispetterà il terzo anno di contratto con il Napoli.

Ad avvalorare questa tesi un ulteriore retroscena: sul contratto di Conte non ci sarebbero clausole per una rescissione anticipata, il che tiene proprio il club azzurro in una posizione di favore per il futuro dello stesso Conte.