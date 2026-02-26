Home ->

Napoli, Osimhen strizza l’occhio alla Juve: può davvero andarci in estate?

Victor Osimhen nel match contro la Juventus

Nelle ultime settimane, ormai, non si fa altro che accostare il nome di Victor Osimhen ai colori bianconeri. L’ex attaccante del Napoli, oggi in forza al Galatasaray, proprio con un solo gol ieri ha eliminato la Juventus dalla Champions League. Il nigeriano può davvero tornare in Serie A la prossima estate: attenzione alla clausola anti-Italia!

Napoli, tutto sulla situazione Osimhen: il punto

Le insistenti voci sono partite proprio dalle dichiarazioni di Victor Osimhen verso un possibile approdo alla Juventus in futuro, e su un vecchio tentativo dello stesso club bianconero di portarlo a Torino. Ieri sera, come se non bastasse, il centravanti non ha esultato in occasione del suo gol decisivo per la storica qualificazione della squadra turca.

Nel post gara sono arrivate altre belle parole per la Juve e per Spalletti, oltre alle foto pubblicate con una leggenda bianconera, Alex Del Piero. Risulta veramente difficile immaginare un approdo del nigeriano alla Juventus la prossima estate per via della clausola inserita da Aurelio De Laurentiis.

Victor Osimhen in campo per la Champions League
Osimhen nella gara contro la Juventus

Il presidente del Napoli, difatti, ha inserito una clausola valida 24 mesi, scadenza 1 settembre 2027, che prevede una penale in caso di arrivo in Serie A dell’attaccante: 70 milioni il primo anno, 50 milioni il secondo. Tutto questo sommato al 10% della rivendita in favore del club azzurro.

Insomma sembra molto difficile vedere Osimhen alla Juventus quest’estate, ma nel caso il Napoli sarà ben contento di incassare queste grosse somme.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
