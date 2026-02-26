Napoli, Osimhen strizza l’occhio alla Juve: può davvero andarci in estate?

Nelle ultime settimane, ormai, non si fa altro che accostare il nome di Victor Osimhen ai colori bianconeri. L’ex attaccante del Napoli, oggi in forza al Galatasaray, proprio con un solo gol ieri ha eliminato la Juventus dalla Champions League. Il nigeriano può davvero tornare in Serie A la prossima estate: attenzione alla clausola anti-Italia!
Napoli, tutto sulla situazione Osimhen: il punto
Le insistenti voci sono partite proprio dalle dichiarazioni di Victor Osimhen verso un possibile approdo alla Juventus in futuro, e su un vecchio tentativo dello stesso club bianconero di portarlo a Torino. Ieri sera, come se non bastasse, il centravanti non ha esultato in occasione del suo gol decisivo per la storica qualificazione della squadra turca.
Nel post gara sono arrivate altre belle parole per la Juve e per Spalletti, oltre alle foto pubblicate con una leggenda bianconera, Alex Del Piero. Risulta veramente difficile immaginare un approdo del nigeriano alla Juventus la prossima estate per via della clausola inserita da Aurelio De Laurentiis.
Il presidente del Napoli, difatti, ha inserito una clausola valida 24 mesi, scadenza 1 settembre 2027, che prevede una penale in caso di arrivo in Serie A dell’attaccante: 70 milioni il primo anno, 50 milioni il secondo. Tutto questo sommato al 10% della rivendita in favore del club azzurro.
Insomma sembra molto difficile vedere Osimhen alla Juventus quest’estate, ma nel caso il Napoli sarà ben contento di incassare queste grosse somme.