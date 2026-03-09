Napoli, scelta presa sul mercato: pronto un investimento da 34 milioni

Il Napoli guarda avanti e prepara le basi per il futuro. Dopo le prestazioni convincenti nelle ultime settimane, due giocatori sembrano aver conquistato definitivamente la fiducia di Antonio Conte e della dirigenza azzurra. Si tratta di Eljif Elmas e Alisson Santos, arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club sarebbe orientato a confermare entrambi a titolo definitivo. Un’operazione che potrebbe portare a un investimento complessivo vicino ai 34 milioni di euro.

La fiducia di Conte e della società

Elmas e Alisson hanno mostrato qualità, intensità e personalità, caratteristiche che Antonio Conte considera fondamentali nel progetto tecnico del Napoli.

Il messaggio è chiaro. Le prestazioni sul campo stanno pesando nelle valutazioni della dirigenza, che vede nei due giocatori elementi utili per il presente e per il futuro della squadra impegnata in Serie A.

Il piano per il doppio riscatto

Elmas e Alisson sono arrivati a Napoli con una formula precisa. Il loro trasferimento prevede un prestito con diritto di riscatto che il club può esercitare al termine della stagione.

Per acquistarli a titolo definitivo bisognerà sborsare quasi 34 milioni complessivi. Circa 17 milioni andrebbero al RB Lipsia per Elmas, mentre 16,5 milioni sarebbero destinati allo Sporting CP per Alisson Santos.