Infortunio Vergara: il punto di ‘Sky Sport’, ecco cosa filtra da casa Napoli

La vittoria del Napoli al Maradona contro il Torino, ha lasciato anche una nota stonata. Antonio Vergara è stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo per un problema fisico, generando preoccupazione nello staff di Antonio Conte e tra i tifosi azzurri.

Le condizioni di Vergara

A fare chiarezza è stato Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, che ha aggiornato sulle condizioni del talento azzurro. Secondo quanto spiegato in diretta televisiva, il giocatore dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti:

“C’è stato un problemino, lunedì farà gli esami, è una fascite plantare, ovvero il legamento che collega il tallone alle dita del piede. Si va dalla banale infiammazione ad altre cose che speriamo gli esami possano scongiurare. Insomma, il suo infortunio ieri è stata l’unica nota dolente della partita.”

Un nuovo acciacco che si aggiunge alla lista degli infortunati per Conte. Non resta quindi che attendere per comprendere l’entità del problema di Vergara.