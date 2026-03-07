Napoli, futuro Conte? Spunta una nuova ipotesi: avete sentito?

Il futuro della panchina del Napoli continua a far discutere. Nonostante il presente sia ancora legato al lavoro di Antonio Conte, nelle ultime ore è emersa una nuova indiscrezione che riguarda possibili scenari per la prossima stagione.
Ipotesi alternativa per la panchina del Napoli
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo canale Youtube, il nome di Vincenzo Italiano potrebbe diventare una pista concreta nel caso in cui il Napoli e Conte decidessero di separarsi a fine stagione.
Al momento si tratta solo di una valutazione ipotetica, in quanto la priorità del club partenopeo resta il presente e la continuità del progetto tecnico.
Tuttavia, qualora la situazione dovesse cambiare, il profilo dell’attuale allenatore del Bologna potrebbe essere preso in considerazione dalla dirigenza azzurra. Come dichiarato dal giornalista:
“Italiano potrebbe diventare un’ipotesi per il Napoli qualora Napoli e Conte decidessero di separarsi. Ma è un discorso che verrà affrontato più avanti, a maggio”.