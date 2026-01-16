Home ->

Calciomercato Napoli, rispunta il bomber colombiano: Manna farebbe carte false per averlo

Il Napoli continua a sondare il mercato invernale per rinforzare l’attacco. Tra i profili più caldi spicca il ritorno di fiamma per Jhon Duran, il colombiano classe 2003 in prestito al Fenerbahce dall’Al-Nassr, già seguito in passato. Il DS azzurro sarebbe pronto a spingere forte per portarlo a Napoli: i contatti si intensificheranno nelle prossime ore.

Napoli, Duran torna di moda

La dirigenza partenopea, a quanto pare, non ha mai archiviato il nome di Duran: con gli azzurri terzi in Serie A e impegnati su più fronti, serve una punta all’altezza, e secondo Il Mattino il suo nome sarebbe tornato di moda. Manna starebbe valutando formule come prestito con diritto o obbligo di riscatto, magari con contributo da parte dell’Al-Nassr, per rendere l’operazione fattibile nonostante l’ingaggio elevato del giocatore.

Jhon Duran che esulta dopo un gol in UCL

Le alternative a Duran: El Nesyri primo della lista

Come riportato da Il Mattino, però, l’obiettivo principale di mercato resta Youssef En-Nesyri, il marocchino ventinovenne del Fenerbahce. Il club di Istanbul lo sta proponendo attivamente sul mercato, senza opporsi a una cessione, e il Napoli lo vede come una soluzione più pronta da regalare a mister Conte.

Entrambi i nomi, tra l’altro, arrivano dallo stesso ambiente, il che potrebbe facilitare un doppio dialogo con la dirigenza turca in questa finestra di gennaio, complicatissima per il blocco di mercato. A sei punti dall’Inter capolista, dunque, il Napoli monitora diversi nomi: l’obiettivo è quello di risalire la china sin da subito, e per farlo serviranno innesti all’altezza.

