Napoli, chi gioca a centrocampo? Le ultimissime su Lobotka e McTominay

Venerdì al Maradona arriva il Torino, un avversario ostico vista la situazione dei granata. Per il Napoli non si preannuncia una gara semplice, soprattutto per la situazione infortuni, che continua ad aggravarsi, riducendo così il centrocampo azzurro a pochi uomini. Se arrivano segnali positivi per quanto riguarda i recuperi di Anguissa e De Bruyne, non si può di certo dire lo stesso per le condizioni di McTominay e Lobotka, che secondo il Corriere dello Sport, inverosimilmente riusciranno ad esserci per la gara coi granata.

Napoli, centrocampo martoriato: dopo McTominay, out anche Lobotka

Non c’è pace per il Napoli, che da tutta la stagione è alle prese con pesanti assenze, soprattutto a centrocampo, dove ora ha perso anche Lobotka. Lo slovacco ha accusato un fastidio durante la gara di sabato scorso col Verona e ora è tormentato da un sovraccarico muscolare che lascia in forte dubbio la sua presenza contro il Torino.

Leggermente diversa la situazione di McTominay, dato che lo scozzese si sta si allenando in gruppo, ma come riferito dal Corriere dello Sport, il suo ritorno in campo è previsto una volta smaltito completamente il dolore al tendine del gluteo, che lo tormenta dalla gara con il Genoa. Non c’è dunque volontà di forzare e con alta probabilità salterà il match di venerdì sera: sarebbe la sua quinta assenza consecutiva.

Conte studia le soluzioni: chance per Gilmour dal 1′ minuto

L’infortunio di Lobotka lascia ora pochi dubbi ad Antonio Conte su chi schierare a metacampo per la sfida contro gli uomini di D’Aversa. A meno di sorprese dell’ultimo minuto, sarà Gilmour ad aggiudicarsi una maglia da titolare per sostituire lo slovacco.

Tuttavia non ci sono solo notizie negative per il Napoli: ieri si sono rivisti pienamente in gruppo Anguissa e De Bruyne, due pedine fondamentali nello scacchiere del tecnico leccese: crescono le quotazioni per rivederli tra i convocati già da venerdì sera, ma difficilmente scenderanno in campo.