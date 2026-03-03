Home ->

Novità De Bruyne: decisione in arrivo per il Torino, ecco cosa filtra da Castel Volturno

Dopo mesi difficili lontano dal rettangolo verde, Kevin De Bruyne è sempre più vicino al rientro in campo. La scorsa settimana è tornato a Napoli iniziando la fase di riatletizzazione, ieri ha ripreso finalmente ad allenarsi insieme al gruppo squadra. Il fuoriclasse belga vuole esserci già contro il Torino!

Napoli, sprint De Bruyne: le ultime in vista del Torino

Un vero e proprio sprint quello di Kevin De Bruyne. L’ex campione del Manchester City ha pienamente smaltito la lesione subita nel lontano 25 ottobre nella gara contro l’Inter. Ora si tratta ‘solo’ di riprendere il giusto ritmo, e recuperare la forma migliore in vista di questo rush finale di campionato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport arrivano novità da Castel Volturno. Il belga si è presentato in forma smagliante, bruciando le tappe per il suo recupero: vuole esserci subito contro il Torino. Fino a giovedì, il numero 11 proverà a convincere Antonio Conte e a strappare una convocazione per la gara del Maradona.

Il tecnico salentino deciderà solo nei prossimi giorni se Kevin sarà pronto per la sfida di verdi, o se ci sarà bisogno di qualche giorno in più e di far slittare la convocazione alla gara contro il Lecce. La cosa certa è che De Bruyne ha dimostrato la sua professionalità in questi mesi: un recupero quasi lampo, tutto lontano dai riflettori, e ora i tifosi lo aspettano.

