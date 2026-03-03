Napoli: ennesimo infortunio, rischia di saltare il Torino

La stagione del Napoli continua a essere segnata da infortuni che sembrano non dare pace ai partenopei; quando sembrava che il gruppo stesse ritrovando equilibrio e continuità visti alcuni rientri, ecco un nuovo problema fisico rischia di complicare ulteriormente i piani di Antonio Conte. Questa volta lo stop riguarda Stanislav Lobotka un elemento chiave nello scacchiere tattico dell’allenatore salentino, che rischia di dover fare a meno di uno dei tasselli chiave del suo Napoli.

Le sue condizioni

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista ha accusato un fastidio muscolare che lo mette seriamente a rischio per la sfida contro il Torino, in programma venerdì sera nell’anticipo della 28ª giornata di Serie A. Una tegola pesante per Antonio Conte, che dovrà valutare soluzioni alternative in tempi strettissimi, con margini di scelta molto ridotti, vista l’assenza di McTominay, oltre a quella a De Bruyne e Anguissa, ancora lontani dalla forma migliore.

Nelle prossime ore saranno effettuati controlli strumentali per chiarire l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero. L’obiettivo è capire se si tratti solo di un affaticamento o di qualcosa di più serio che possa richiedere uno stop prolungato. Il possibile stop di Lobotka priverebbe il Napoli del suo faro in cabina di regia, obbligando Conte a ridisegnare per l’ennesima volta assetto e reinventarsi un Napoli privo del suo metronomo.

Chi al suo posto?

Al posto del centrocampista slovacco dovrebbe tornare titolare dopo oltre 4 messi Billy Gilmour, con il centrocampista scozzese che non gioca una partita dal primo minuto dal 28 ottobre contro il Lecce al Via Del Mare. Da vedere dunque se il classe 2001 avrà i 90 minuti nelle gambe, e se così non fosse per Conte inizierebbero i problemi: si potrebbero rischiare già Anguissa o De Bruyne, che tornano dopo mesi tra i convocati in casa Napoli, con il rischio però di un immediata ricaduta. Ennesima grana da risolvere per Conte, in quella che sembra essere una stagione maledetta.