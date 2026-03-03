Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, senti l’ex: “Vergara difficilmente diventerà un titolare”

di
Antonio Vergara in primo piano

L’uomo della stagione in casa Napoli è sicuramente Antonio Vergara, che viste le problematiche di formazione legate agli infortuni, è stato schierato titolare da Antonio Conte da metà gennaio e da lì a suon di grandi prestazioni non ha più mollato la maglia da titolare. Titolarità che però, secondo Ciro Ferrara, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb a seguito di un evento benefico, è in dubbio in vista della prossima stagione. L’ex difensore degli azzurri ha anche parlato della corsa Champions e delle possibilità di accesso.

Le sue parole

Ferrara, sulla domanda se oggi ai calciatori italiani venga data la possibilità di giocare titolare come successo a lui con Marchesi, risponde in modo netto, citando anche Vergara:

“Sembra strano, ma ci sono squadre in cui si comincia a intravedere una piccola inversione di tendenza come il Napoli con Vergara, Bartesaghi del Milan, Bernasconi nell’Atalanta, e poi anche Pisilli della Roma e Palestra del Cagliari. Il problema è: Vergara e Pisilli, l’anno prossimo, saranno titolari? Non lo so. L’importante è che si continui a dare fiducia a questi ragazzi, così puoi costruire il futuro della Nazionale.”

Ciro Ferrara durante un'intervista
Ciro Ferrara risponde alle domande dei giornalisti.

L’ex Napoli è anche deciso sul definire la posizione dei partenopei nella lotta per la Champions League, che ha analizzato cosi:

“Il Napoli sta ritrovando solo adesso dei giocatori importanti. Ma è sicuramente una squadra che ha avuto un andamento più regolare rispetto alle altre e per me entrerà in Champions. Roma e Juventus secondo me poi sono quelle che hanno le maggiori possibilità, con i loro pregi e difetti.

Sicuramente la Juventus, che avrà tre partite in casa nelle prossime quattro. E poi ci sono Como e Atalanta, due squadre che faranno più fatica. Tanto di cappello per quanto sta facendo Fabregas, per l’Atalanta invece il fatto di dover recuperare così tanto, forse non le basterà.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie