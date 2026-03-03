Napoli, senti l’ex: “Vergara difficilmente diventerà un titolare”

L’uomo della stagione in casa Napoli è sicuramente Antonio Vergara, che viste le problematiche di formazione legate agli infortuni, è stato schierato titolare da Antonio Conte da metà gennaio e da lì a suon di grandi prestazioni non ha più mollato la maglia da titolare. Titolarità che però, secondo Ciro Ferrara, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb a seguito di un evento benefico, è in dubbio in vista della prossima stagione. L’ex difensore degli azzurri ha anche parlato della corsa Champions e delle possibilità di accesso.

Ferrara, sulla domanda se oggi ai calciatori italiani venga data la possibilità di giocare titolare come successo a lui con Marchesi, risponde in modo netto, citando anche Vergara:

“Sembra strano, ma ci sono squadre in cui si comincia a intravedere una piccola inversione di tendenza come il Napoli con Vergara, Bartesaghi del Milan, Bernasconi nell’Atalanta, e poi anche Pisilli della Roma e Palestra del Cagliari. Il problema è: Vergara e Pisilli, l’anno prossimo, saranno titolari? Non lo so . L’importante è che si continui a dare fiducia a questi ragazzi, così puoi costruire il futuro della Nazionale.”

L’ex Napoli è anche deciso sul definire la posizione dei partenopei nella lotta per la Champions League, che ha analizzato cosi:

“Il Napoli sta ritrovando solo adesso dei giocatori importanti. Ma è sicuramente una squadra che ha avuto un andamento più regolare rispetto alle altre e per me entrerà in Champions. Roma e Juventus secondo me poi sono quelle che hanno le maggiori possibilità, con i loro pregi e difetti.

Sicuramente la Juventus, che avrà tre partite in casa nelle prossime quattro. E poi ci sono Como e Atalanta, due squadre che faranno più fatica. Tanto di cappello per quanto sta facendo Fabregas, per l’Atalanta invece il fatto di dover recuperare così tanto, forse non le basterà.