Vergara in Nazionale, arrivano conferme: Gattuso ha un piano preciso

L’Italia di Gattuso si prepara ai playoff per i Mondiali 2026 e, tra i nomi che circolano per le convocazioni spunta quello di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli, classe 2006, sta vivendo una stagione di crescita costante in azzurro e ora potrebbe ricevere la chiamata più importante della sua carriera.

Gattuso punta sui giovani: Vergara convocato?

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il CT italiano sarebbe orientato a chiamare due talenti che stanno brillando in Serie A: Marco Palestra e Antonio Vergara. Una notizia che, se confermata, sarebbe uno straordinario premio per la stagione del ragazzo di Fratta.

Dopo aver ereditato una Nazionale reduce da delusioni che ancora fanno male, Gattuso sembra intenzionato a cambiare rotta e dare fiducia ai giovani. Ed è proprio in momenti come questi che si capirà il livello di crescita del sistema calcio italiano: servono nuove forze fresche, e non chiamare Vergara sarebbe davvero ingeneroso dopo le ultime impressionanti prestazioni.