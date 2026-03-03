Napoli, salta il colpo di mercato? Una rivale di Serie A mette il bastone tra le ruote! Le ultimissime

Il mercato dei parametri zero di quest’anno offre diverse occasioni per i club italiani. Un nome accostato al Napoli nel corso delle ultime settimane è quello di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Il tedesco non rinnoverà il suo contratto con i bavaresi in scadenza a giugno ed è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il club azzurro continuerà a monitorare la situazione ma il club favorito ad aggiudicarsi il classe 1995 è adesso un altro.

Napoli, per Goretzka a parametro zero la favorita è l’Inter

L’Inter è pronta a fare sul serio per Leon Goretzka. Il club nerazzurro vuole aumentare la qualità del proprio centrocampo e, secondo ‘Tuttosport’, avrebbe individuato nel tedesco il rinforzo ideale. Anche Napoli e Juventus hanno mostrato interesse per il calciatore in scadenza con il Bayern Monaco ma sarebbero adesso in seconda fila rispetto ai nerazzurri.

Tra le squadre italiane interessate c’era anche il Milan, che negli ultimi giorni ha però deciso di virare sul brasiliano André del Corinthians. Per Goretzka non mancano però le pretendenti estere: su di lui ci sono anche Arsenal (che ha già cercato di ingaggiarlo a gennaio), Bayer Leverkusen e Tottenham.