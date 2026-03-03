Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, salta il colpo di mercato? Una rivale di Serie A mette il bastone tra le ruote! Le ultimissime

di
Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante il match contro l'Inter

Il mercato dei parametri zero di quest’anno offre diverse occasioni per i club italiani. Un nome accostato al Napoli nel corso delle ultime settimane è quello di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Il tedesco non rinnoverà il suo contratto con i bavaresi in scadenza a giugno ed è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il club azzurro continuerà a monitorare la situazione ma il club favorito ad aggiudicarsi il classe 1995 è adesso un altro.

Napoli, per Goretzka a parametro zero la favorita è l’Inter

L’Inter è pronta a fare sul serio per Leon Goretzka. Il club nerazzurro vuole aumentare la qualità del proprio centrocampo e, secondo ‘Tuttosport’, avrebbe individuato nel tedesco il rinforzo ideale. Anche Napoli e Juventus hanno mostrato interesse per il calciatore in scadenza con il Bayern Monaco ma sarebbero adesso in seconda fila rispetto ai nerazzurri.

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, nel corso del match contro il Werder Brema
Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco

Tra le squadre italiane interessate c’era anche il Milan, che negli ultimi giorni ha però deciso di virare sul brasiliano André del Corinthians. Per Goretzka non mancano però le pretendenti estere: su di lui ci sono anche Arsenal (che ha già cercato di ingaggiarlo a gennaio), Bayer Leverkusen e Tottenham.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie