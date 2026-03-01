Napoli: arrivano notizie su Lucca, la decisione del Nottingham sembra netta

Il Napoli, dopo la vittoria di Verona, pensa subito alla sfida di venerdì sera contro il Torino, dove i partenopei saranno chiamati ad ottenere un’altra vittoria vista la concorrenza Champions molto folta; ma la notizia che scuote la domenica pomeriggio in quel di Castel Volturno è legata a Lorenzo Lucca, che sembra non convincere in quel di Nottingham e gli inglesi sarebbero tutt’altro che sicuri di riscattare l’attaccante azzurro per 35 milioni di euro

L’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, le prestazioni non convincenti di Lucca, sembrano indirizzare il club inglese a non esercitare la clausola di acquisto di 35 milioni prevista nell’accordo tra Napoli e Nottingham, con l’attaccante ex-Udinese che potrebbe dunque fare ritorno nel capoluogo campano dopo soli 6 mesi di prestito.

I numeri di Lucca, effettivamente, fanno pensare ad un impatto tutt’altro che decisivo in quel di Nottingham, con un solo gol, tra l’altro arrivato sul punteggio di 0-3, a referto a discapito dei 198 minuti giocati, nei quali Lucca non è mai riuscito veramente ad entrare nei meccanismi tattici del Forest, un po’ come successo a Napoli nella prima parte di stagione.

E il ritorno di Lukaku…

Un eventuale ritorno a Napoli di Lucca sarebbe solamente di breve durata, con i partenopei che cercherebbero subito un altro acquirente per evitare che un eventuale nuovo prezzo di vendita sia troppo basso rispetto ai 26 milioni pagati dalla squadra di Conte per averlo con se a luglio, e quindi fare una minusvalenza troppo netta per le casse degli azzurri.

Un altro fattore che allontanerebbe Lucca da Napoli si chiama Romelu Lukaku, che se è vero che sia ancora ben lontano dalla sua condizione fisica migliore, è anche vero che ieri ha lanciato due messaggi importanti: il primo, è quello di non aver perso il fiuto del gol; la seconda è il messaggio d’amore andato a Napoli e ai suoi tifosi, e la sua permanenza, insieme a quella di Rasmus Hojlund per il prossimo anno sembrano scontate, e ciò chiuderebbe definitivamente le porte per una possibile permanenza di Lucca in azzurro.