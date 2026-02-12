Home ->

Lucca, che mazzata col Nottingham Forest! È successo tutto dopo il Wolverhampton

La prima da titolare di Lorenzo Lucca con il Nottingham Forest è stata giudicata pessima e ha scatenato una valanga di commenti negativi da parte dei tifosi inglesi sui social. L’attaccante italiano, arrivato in prestito dal Napoli, è partito titolare contro il Wolverhampton. Ma non è riuscito ad incidere sul match, entrando in difficoltà già nella prima frazione di gioco.

Le statistiche della partita sono pesanti. Lucca ha totalizzato solo undici tocchi di palla in 71 minuti in campo. Con pochissime occasioni create e nessun tiro in porta, evidenziando l’incapacità di incidere su una gara importante per la salvezza del Nottingham Forest.

Lucca sotto accusa sui social

I tifosi del club del Nottingham non hanno risparmiato critiche sui social, su ‘X’, con commenti durissimi come:

“Lucca deve tornare in Italia, cosa sto guardando?”, “Completamente inutile”.

La prestazione negativa ha aggiunto pressione non solo sul giocatore in prestito dal Napoli. Ma anche sul Nottingham che ora è in seria difficolta in Premier League, e con i tifosi che ora si chiedono se Lorenzo Lucca possa davvero essere utile alla causa.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
