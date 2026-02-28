Napoli, novità sul forfait di Anguissa: deciso quando tornerà

In casa Napoli arrivano aggiornamenti quotidiani sui vari infortuni. Antonio Conte, purtroppo, si trova ancora con molte defezioni, ultima quella di Scott McTominay che salterà la quarta gara di fila. Intanto arrivano novità anche lato Zambo Anguissa: ecco perché non è stato convocato e quando può tornare.

Napoli, prudenza Anguissa: i dettagli

Andrè-Frank Zambo Anguissa è, ormai, fuori da diverso tempo insieme a molti suoi compagni di squadra. Il centrocampista azzurro aveva smaltito la lesione ma poi si è ritrovato costretto a rimanere ulteriormente ai box per problemi alla schiena.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il camerunense ha superato i problemi alla schiena durante gli allenamenti settimanali ma durante la rifinitura di ieri pomeriggio non è sembrato al 100%. Lo staff ha quindi optato per la massima cautela in vista della gara odierna contro l’Hellas Verona.

Massima cautela usata anche per Scott McTominay. Inutile rischiare una ricaduta a questo punto della stagione, soprattutto in questa stagione che non sorride gli azzurri lato infortuni e buona sorte. Anguissa dovrebbe tornare tra i convocati insieme allo scozzese e anche a Kevin de Bruyne, vedremo durante il corso della settimana se saranno pronti già per la prossima gara.