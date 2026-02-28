Napoli, caso McTominay: l’ennesima assenza con il Verona fa scattare l’allarme

La stagione del Napoli è stata inevitabilmente segnata dall’enorme quantità di infortunati. Il peggio, però, deve ancora passare. Ancora diversi i calciatori fermi ai box, dal capitano Giovanni Di Lorenzo a Kevin De Bruyne, ultimo Scott McTominay. Lo stop dello scozzese sembrava meno grave, ma è alla quarta partita saltata: arrivano novità sull’entità dell’infortunio.

Napoli, cautela per McTominay: le ultime sulle condizioni

Lo stop di Scott McTominay è solo l’ultimo della lunga serie d’infortuni che ha subito la squadra di Antonio Conte durante questa sciagurata stagione. Il Napoli ha dovuto fare i conti con tantissime defezioni, e ora si ritrova anche senza il suo calciatore più incisivo.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le novità sull’entità dello stop dell’MVP della scorsa Serie A. Scott continua ad accusare fastidio nella zona del gluteo e nessuno ha voluto forzare durante gli allenamenti settimanali: massima cautela per il centrocampista scozzese.

Quella con il Verona sarà la quarta partita senza McTominay, dopo Como, Roma e Atalanta. La mezzala, ovviamente, rimane in dubbio per la gara del Maradona contro il Torino. Da Castel Volturno filtra cauto ottimismo, ma si procederà con una valutazione giornaliera senza correre alcun rischio visti i precedenti.