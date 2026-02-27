Napoli, riecco Mario Rui! Nuova avventura per il portoghese

Come riportato da Tuttomercatoweb, Mario Rui riparte dagli Emirati Arabi, l’ex terzino del Napoli è un nuovo giocatore della Forte Virtus, club di Dubai che milita in seconda divisione. Svincolato da gennaio 2025, il portoghese ha svolto le visite mediche e firmato un accordo fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo.

Mario Rui, prima esperienza lontano dalla Serie A

Mario Rui sbarcherà quindi a Dubai nella Forte Virtus, club controllato anche dall’ex presidente del Verona Maurizio Setti.

Per il laterale portoghese è la prima avventura fuori dall’Italia, dopo una carriera costruita quasi interamente in Serie A. Con il Napoli ha collezionato 227 partite, diventando uno dei protagonisti del terzo scudetto azzurro. In precedenza aveva vestito anche le maglie di Empoli, Spezia e Gubbio, consolidando un percorso importante nel calcio italiano, prima della nuova avventura negli Emirati.