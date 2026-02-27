Napoli, spunta il luogo per il nuovo centro sportivo: ora si accelera sul progetto

Il futuro del quartier generale del Napoli potrebbe sorgere a Pozzuoli. Aurelio De Laarentiis ha indicato l’area dei terreni di Monterusciello come priorità per la realizzazione del nuovo centro sportivo. Dopo vari sopralluoghi in provincia, il numero uno del Napoli ha avviato un confronto diretto con il sindaco Gigi Manzoni e con gli uffici comunali, presentando uno studio tecnico dettagliato per trasformare la zona in una vera cittadella azzurra.

Il progetto prende quota: i dettagli urbanistici e le aree coinvolte

Come riportato da Cronaca Flegrea ,la zona individuata si trova in Via De Curtis e comprende circa 17 ettari di proprietà comunale, con possibile integrazione di un ulteriore lotto privato. La delegazione azzurra, guidata dall’architetto Bruno Discepolo, insieme ad altri professionisti, ha presentato planimetrie e simulazioni progettuali che ridisegnano il complesso urbano, trasformandolo in una cittadella sportiva e moderna che rappresenterebbe una svolta importante nel Napoli di De Laurentiis.

Nove campi e apertura alla città

Il progetto prevede la costruzione di nove terreni da gioco, compreso uno destinato alla squadra Primavera. Nel perimetro rientrerebbe anche una porzione collegata alla Foresta Urbana finanziata dal PNRR. Durante i colloqui istituzionali, il presidente avrebbe aperto anche ad ospitare le partite interne della Puteolana,

Un nuovo incontro tecnico è previsto nei prossimi giorni per approfondire ulteriori aspetti amministrativi. Monterusciello, al momento rappresenta la candidatura più concreta per il nuovo centro azzurro-