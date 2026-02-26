Si svuota l’infermeria del Napoli: Conte recupera tre calciatori

Ottime notizie per il Napoli in vista del rush finale in questa stagione. I partenopei stanno vivendo una stagione parecchio complessa sotto il punto di vista della gestione delle forze, soprattutto per via di un numero incredibile di infortuni e problemi fisici che hanno impedito al tecnico Antonio Conte di variare e scegliere gli interpreti in relazione alla singola partita. Le condizioni di Gilmour e soprattutto di Anguissa lasciano ben sperare per le prossime partite in programma: per gli azzurri in arrivo recuperi fondamentali.

Napoli, grande fiducia per il rientro imminente di tre calciatori: gli aggiornamenti

In casa Napoli soffia una ventata di quel tanto atteso ottimismo che è a lungo mancato nel corso di quest’annata calcistica, chiaramente per via dei numerosi imprevisti che gli azzurri hanno dovuto fronteggiare in questi mesi. Adesso, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, tre tesserati del Napoli sono sulla strada del pieno recupero e reintegro nelle rotazioni del tecnico.

Il nome più atteso è quello di Frank Zambo Anguissa, assenza pesantissima nelle ultime settimane. L’ex Fulham sembra ormai pronto per tornare tra i convocati e Conte starebbe puntando ad averlo almeno in panchina per l’imminente gara di Serie A contro il Verona, in programma sabato alle ore 18:00. Vicino il ritorno anche per Billy Gilmour, fermo da novembre a causa di una pubalgia lancinante: anche lo scozzese, salvo ulteriori imprevisti, potrebbe rappresentare una pedina a gara in corso per il match di questo fine settimana.

La gestione di De Bruyne sotto i riflettori: quando potrebbe rientrare il belga

Il terzo nome nella lista dei calciatori del Napoli in via di recupero è quello di uno dei pezzi pregiati della rosa: Kevin De Bruyne. Il campione belga è ai box dal match di andata contro l’Inter del 25 ottobre: dopo quattro mesi di assenza, il momento del rientro in campo è sempre più vicino.

De Bruyne non recupererà in tempo per la sfida del Bentegodi contro il Verona, ma spinge per esserci contro il Torino o al massimo per la gara seguente contro il Lecce al Maradona. Un rinforzo importantissimo per Antonio Conte, che potrà disporre di ricambi di assoluto livello per l’ultimo terzo di stagione.