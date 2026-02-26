Home ->

Ha convinto Conte, in estate verrà riscattato: Manna è già al lavoro

Antonio Conte

In prestito dallo Sporting Lisbona, Alisson Santos è diventato in fretta un punto di riferimento per mister Conte. Con la sua esplosività e la capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno, il brasiliano ha già convinto tutti: il riscatto è praticamente certo.

Alisson sarà riscattato: le cifre dell’affare

Arrivato in sordina, Alisson ha subito mostrato qualità che a Napoli mancavano da tempo: imprevedibilità, dribbling secco e tanta fame di emergere. E la dirigenza azzurra l’ha capito subito: l’opzione di riscatto verrà esercitata senza esitazioni.

Come riportato da Il Mattino, saranno 16,5 i milioni di euro da versare allo Sporting Lisbona per il cartellino definitivo. Una cifra importante, ma considerata un vero affare visti i 22 anni del giocatore e il potenziale ancora tutto da esprimere. Una volta riscattato, Alisson firmerà un contratto fino al 2031: il destino è tracciato, e il brasiliano è destinato a diventare uno dei nomi da cui ripartire per il prossimo ciclo azzurro.

Alisson Santos in azione durante la sfida di campionato Napoli-Roma

