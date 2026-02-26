Napoli-Giuglian, Mazzamauro loda Conte e ADL: parole di stima

Gli allenamenti congiunti tra il Napoli e il Giugliano Calcio, nel corso di questa stagione, sono ormai una sorta di felice abitudine. Le due società campane hanno spesso lavorato insieme, preparandosi insieme e confrontandosi sullo stesso campo di allenamento. La scena si è nuovamente ripetuta ieri, con una seduta svolta sui campi di Castelvolturno e terminata con una partitella tra le due squadre. Il presidente onorario del club Mazzamauro ha parlato al riguardo nella giornata odierna.

Mazzamauro interviene dopo Napoli-Giugliano: le dichiarazioni

Intervistato ai microfoni di Radio CRC, il Presidente onorario del Giugliano Calcio Alfonso Mazzamauro ha parlato della seduta congiunta svoltasi nella giornata di ieri a Castelvolturno tra la sua squadra e il Napoli di Antonio Conte. Mazzamauro ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento del Giugliano e ha evidenziato l’importanza del lavoro spalla a spalla intrapreso con il club azzurro, elemento di crescita comune:

“Il Giugliano ha fatto anche una buona partita, abbiamo ricevuto i complimenti dei giocatori del Napoli. È il quarto allenamento congiunto Napoli-Giugliano: per noi è un motivo di vanto confrontarci con calciatori che giocano in Serie A reduci dalla vittoria dello scudetto. Quando ti confronti con giocatori come Anguissa, che è l’esempio di centrocampista di altre dimensioni, capisci cosa sbagli e cosa puoi fare per migliorare: è un modo anche per crescere“.

Dalle parole del presidente del Giugliano trapela indubbiamente grande stima nei confronti della società azzurra, nonché soddisfazione per il lavoro svolto dai suoi uomini in occasione di un contesto così importante, allenante e di certo stimolo per i calciatori e per gli staff coinvolti.

Mazzamauro loda Conte: il pensiero per il tecnico e i ringraziamenti ad ADL

Nel corso dell’intervista, facendo poi riferimento al tecnico partenopeo Antonio Conte e alla sua importanza in una piazza calda ed esigente come quella di Napoli, il presidente del Giugliano ha così risposto:

“Nonostante tutto, il Napoli è un’orchestra diretta benissimo dal maestro Antonio Conte. Tutto l’ambiente azzurro ci ha riservato un’accoglienza eccezionale: ringrazio mister Conte, il Presidente De Laurentiis e tutta l’equipe straordinaria del Napoli per l’accoglienza eccezionale con cui ci hanno accolto”.

Parole al miele quelle rivolte nei confronti del tecnico azzurro, che continua a trascinare la sua squadra verso l’obiettivo di fine stagione e il piazzamento necessario alla qualificazione alla prossima Champions League.