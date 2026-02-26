McTominay può tornare al Manchester United? Romano senza dubbi: svelato il piano

Scott McTominay è un pilastro imprescindibile per questo Napoli e la sua assenza nelle ultime gare si sta sentendo tantissimo. Nelle scorse settimane erano però arrivate anche voci poco rassicuranti in merito ad un suo possibile addio in estate, con anche il Manchester United interessato ad un clamoroso ritorno. Nulla di tutto ciò secondo Fabrizio Romano, che annuncia le trattative in corso per il suo rinnovo con il Napoli.

McTominay verso il rinnovo: altro che Manchester United

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha annunciato la scelta sul futuro di McTominay da parte del Napoli. Per lo scozzese è in arrivo un rinnovo con ingaggio aumentato per scacciare ogni voce. L’accostamento al Manchester United è quindi per lui privo di fondamento. Di seguito le sue parole: