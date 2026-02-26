Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

McTominay può tornare al Manchester United? Romano senza dubbi: svelato il piano

di
Scott McTominay esulta dopo un gol segnato con il Napoli

Scott McTominay è un pilastro imprescindibile per questo Napoli e la sua assenza nelle ultime gare si sta sentendo tantissimo. Nelle scorse settimane erano però arrivate anche voci poco rassicuranti in merito ad un suo possibile addio in estate, con anche il Manchester United interessato ad un clamoroso ritorno. Nulla di tutto ciò secondo Fabrizio Romano, che annuncia le trattative in corso per il suo rinnovo con il Napoli.

McTominay verso il rinnovo: altro che Manchester United

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha annunciato la scelta sul futuro di McTominay da parte del Napoli. Per lo scozzese è in arrivo un rinnovo con ingaggio aumentato per scacciare ogni voce. L’accostamento al Manchester United è quindi per lui privo di fondamento. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli è in contatto con l’entourage di McTominay per il rinnovo. Nei prossimi mesi il club vuole raggiungere un accordo con ingaggio aumentato. Si parlava di un possibile ritorno al Manchester United ma non mi risulta ci sia un’effettiva trattativa al momento”.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie