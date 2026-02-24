Napoli, il quarto Scudetto arriva anche a Sanremo: avete visto il gesto? (FOTO)

In una serata caratterizzata dal calcio europeo e dalle notti di Champions League, il pubblico italiano è dirottato anche su un altro grande evento del mondo dello spettacolo: il Festival della Canzone italiana di Sanremo. Tuttavia, la fede calcistica si nota in ogni momento, soprattutto se si tifa Napoli. Infatti, il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli ha ribadito la sua fede azzurra, ricordando la vittoria del quarto Scudetto.

Il Napoli arriva a Sanremo: che gesto del maestro d’orchestra!

Questa sera è iniziata la 76esima edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più amati dagli italiani. Seppur si tratti di una manifestazione musicale, c’è però stato spazio anche per la musica e, in particolare, per il Napoli! Infatti, il direttore d’orchestra Enzo Compagnoli, nativo del comune provinciale di Afragola, al momento della presentazione da parte dei conduttori ha imitato il gesto del numero 4 con le dita, richiamando alla memoria lo Scudetto vinto dalla sua squadra del cuore.

Insomma, la fede per il Napoli non si dimentica in nessun momento e in nessun luogo. E, tra cantanti in gara e staff coinvolto (tra cui Compagnoli), la componente azzurra è davvero forte.