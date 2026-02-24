Home ->

Napoli, il quarto Scudetto arriva anche a Sanremo: avete visto il gesto? (FOTO)

In una serata caratterizzata dal calcio europeo e dalle notti di Champions League, il pubblico italiano è dirottato anche su un altro grande evento del mondo dello spettacolo: il Festival della Canzone italiana di Sanremo. Tuttavia, la fede calcistica si nota in ogni momento, soprattutto se si tifa Napoli. Infatti, il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli ha ribadito la sua fede azzurra, ricordando la vittoria del quarto Scudetto.

Il Napoli arriva a Sanremo: che gesto del maestro d’orchestra!

Questa sera è iniziata la 76esima edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più amati dagli italiani. Seppur si tratti di una manifestazione musicale, c’è però stato spazio anche per la musica e, in particolare, per il Napoli! Infatti, il direttore d’orchestra Enzo Compagnoli, nativo del comune provinciale di Afragola, al momento della presentazione da parte dei conduttori ha imitato il gesto del numero 4 con le dita, richiamando alla memoria lo Scudetto vinto dalla sua squadra del cuore.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Insomma, la fede per il Napoli non si dimentica in nessun momento e in nessun luogo. E, tra cantanti in gara e staff coinvolto (tra cui Compagnoli), la componente azzurra è davvero forte.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
